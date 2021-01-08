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    İzmir'de horoz dövüşü yapılan çay ocağına baskın

    Kınık ilçesinde, polis ekiplerince horoz dövüşü yapılan bir çay ocağına baskın yapıldı.
    • İHA
    • 08.01.2021 - 01:00
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    İzmir'de horoz dövüşü yapılan çay ocağına baskın

    İzmir’in Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Mahalle Mehter Sokak’ta faaliyet gösteren Aykut Y’ye ait çay ocağında horoz dövüşü yapıldığına dair ihbar aldı.

    Alınan ihbar üzere harekete geçen ekipler, 2’si ringde dövüş halinde olmak üzere 9 adet horoza, 1 adet içinde isimler ile para miktarı olan deftere, terazi, iplik, duvar saati ve yara bandı makarasına el koydu.

    İzmir de horoz dövüşü yapılan çay ocağına baskın #1

    TOPLAMDA 148 BİN 955 TL CEZA KESİLDİ

    İçeride bulunan 31 kişiye kumar oynamaktan 41 bin 416 lira ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 107 bin 539 lira olmak üzere toplamda 148 bin 955 lira idari para cezası uygulandı.

    İş yeri sahibi Aykut Y., hakkında ise kumar oynamaya yer temin etmekten adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

    İzmir de horoz dövüşü yapılan çay ocağına baskın #2

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