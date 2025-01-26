İzmir'de kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

İHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2024 yılı Ağustos ayında meydana gelen orman yangınlarının ardından arazide kesim yapmak üzere, orman işçilerinden Yaşar Yıldız, Bartın'dan bölgeye destek olarak gönderildi.

KESTİĞİ AĞACIN ALTINDA CAN VERDİ

Yıldız, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Evli ve 3 babası olan Yıldız'ın cenazesinin otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Bartın'a getirileceği öğrenildi.