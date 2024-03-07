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İzmir'de kişisel veri dolandırıcılığı! 1750 kişiden 2 milyon lira topladılar

İzmir'de kişisel veri dolandırıcılığı! 1750 kişiden 2 milyon lira topladılar İzmir'de kişisel verileri ele geçirerek bu verileri para karşılığında satmak isteyen ve bu yöntemle Türkiye genelinde bin 750 kişiyi 2 milyon TL dolandıran 4 şüpheli yakalandı.