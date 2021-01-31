İzmir’de kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil takla atarken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi 297 sokak üzerinde, Şahin C. yönetimindeki 07 KT 190 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki adaya çıktı.

TAKLA ATTI, YOLA SAVRULDU

Viyadük kolonlarının arasından geçen araç takla atarak yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Araç içerisinde bulunan sürücü Şahin C. ve Filiz Ç.’nin yaralandığı belirlenirken, durumu ağır olduğu tespit edilen Şahin C., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Durumu hafif olan Filiz Ç.’nin ise kaza yerinde tedavisi ayakta yapıldı. Kaza yapan ve kullanılamaz hale gelen otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan araç sürücüsü Şahin C.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.