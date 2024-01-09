İzmir'de yaşanılan kazada faciadan dönüldü..
İzmir’de sefer yapan Konak-Bostanlı vapuru, kaptanın aniden rahatsızlanması nedeniyle rotadan çıkarak karaya çarptı. Gemide hasar meydana gelirken, yolcular büyük panik yaşadı.
Akşam saatlerinde meydana gelen olayda Konak-Bostanlı vapurunun kaptanı, Karşıyaka’dan yolcuları aldıktan bir müddet sonra aniden rahatsızlandı ve bu sırada gemi rotadan çıktı.
Karaya çarptı
Konak İskelesi yakınında sürüklenen “Mustafa Günay” isimli yolcu gemisi, bu sırada karaya çarptı.
80 yolcu büyük panik yaşadı
İçerisinde bulunan 80 yolcu büyük panik yaşarken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Gemide hasar meydana gelirken, herhangi bir yolcu yaralanmadı. Yolcuların başka gemiye nakledildiği öğrenilirken, geminin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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