İzmir’de lunaparkta faciadan dönüldü: 6 yaralı İzmir’de bulunan bir lunaparkta, aşağı inmekte olan salıncağın kapanmamasından ötürü ağaca çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

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İzmir’in Buca ilçesinde, dün saat 23.00 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 2205 Sokak'ta bulunan bir lunaparkta, eğlenmek için lunaparka gelen vatandaşlar salıncağa bindi.

Salıncak ağaca çarptı, vatandaşlar panik yaşadı

Bir süre dönen salıncak inişe geçtiği sırada kapanmamasından ötürü yakınında bulunan ağaca çarptı.

Bu esnada salıncakta olan vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 6 kişi kişi hastaneye kaldırıldı

Olayda hafif şekilde yaralanan 6 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan bazı yaralıların taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.