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    İzmir'de meydana gelen yangında zeytin ağaçları zarar gördü

    Ödemiş'te bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, 500 yıllık zeytin ağaçlarına zarar verdi.
    • AA
    • 23.07.2021 - 03:52
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    İzmir'de meydana gelen yangında zeytin ağaçları zarar gördü

    İzmir'in Ödemiş ilçesinin Karadoğan Mahallesi Balyeri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 4 dekar alanda etkili olan yangında, bazı anıt zeytin ağaçları da zarar gördü.

    İTFAİYE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

    Belediyeye ait iş makineleri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, vatandaşlar da destek verdi. 4 dekar alanda etkili olan yangında bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.

    Karadoğan Mahallesi Muhtarı Levent Köymen, yaptığı açıklamada, yangın üzerine itfaiye ve jandarmaya haber verdiklerini belirtti.

    İzmir de meydana gelen yangında zeytin ağaçları zarar gördü #1

    500 YILLIK ZEYTİN AĞAÇLARI YANDI

    Yangının itfaiye ve iş makineleriyle yapılan çalışma sonucu kontrol altına alındığını belirten Köymen, "Mahallemiz sınırları için de Vakıflara ait arazilerde çıkan yangın neticesinde tarihi 500 ila 600 yıllık bazı zeytin ağaçları yandı. Zeytin ağaçlarının yanı sıra bölgedeki bazı ağaçlar da yangından zarar gördü. Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi iş makinaları ile müdahale ederek kontrol altına aldılar." dedi.

    İzmir de meydana gelen yangında zeytin ağaçları zarar gördü #2

    İzmir de meydana gelen yangında zeytin ağaçları zarar gördü #3

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