İzmir'de orman yangını

Türkiye'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarında ciddi artış yaşandı.

Birçok kentte yaşanılan yangınlar sonucu ciğerlerimiz yanarken, bir yangın da İzmir'de başladı.

Urla ilçesi Naipli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 13 helikopter, 34 arazöz, 9 tanker, 3 dozer ile İzmir İtfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Jandarma ekipleri, Urla ile Bademler Mahallesi arasındaki kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıktığı bölgeye yakın olan trafo merkezinin etrafının iş makineleri tarafından açıldığı görüldü.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.