İzmir'de orman yangını İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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AA

Yaz mevsimin gelmesiyle orman yangınları da peş peşe yaşanmaya başladı.

Muğla'nın ardından bir yangın haberi de İzmir'den geldi.

İzmir'in Menemen ilçesinde saat 17.00 sıralarında Yahşelli Mahallesi'nde bulunan ormandan dumandan yükseldiği görüldü.

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Durumun bildirilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 5 dakika sonra müdahaleye başladı. Ekipler 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 25 arazöz 6 su ikmal ve 7 dozer ile karadan alevlere müdahale ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.