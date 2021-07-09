İzmir'de Roman vatandaşlardan 'uyuşturucuya hayır' toplantısı

İzmir'in Konak ilçesinde, 17 yaşındaki Efe Cemal M.'nin uyuşturucu madde kullandıktan sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle mahalleli, 'uyuşturucuya hayır' etkinliği düzenledi.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Ege Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Efe Cemal M., uyuşturucu madde kullandıktan sonra yaşamını yitirdi.

Mahalledeki Roman vatandaşlar, üzücü olay sonrası uyuşturucu kullanımı ve satışının engellenmesi için bir araya geldi.

''BİZİ ÇARESİZ BIRAKMAYIN''

'Uyuşturucuya hayır' diyen vatandaşlar, bu konuda ortak mücadele konusunda görüş birliği sağladı. Uyuşturucu maddeden kaynaklı ölümlerin önüne geçilmesi için düzenlenen toplantıya İzmir Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İZROMDER) Başkanı Abdullah Cıstır da katıldı.

Cıstır, "Aynaya bakarak kendimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Uyuşturucuyla mücadelede mahallelerde istihdamla ilgili çalışmaları görmek istiyoruz. Kimisi bu işi çaresizlikten kimisi ise alışkanlıktan yapıyor. Biz devletimize sesleniyor ve 'bizi çaresiz bırakmayın' diyoruz. Diğer taraftan da çare sensin çare sensin diyorum size arkadaşlar." dedi.

MAHALLEDE SABAHA KADAR NÖBET TUTULACAK

Mahalle muhtarı Özer Kaleli, 7 yıl önce oğlu Ahmet Kaleli'nin de uyuşturucu madde nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, uyuşturucu satışının önlenmesi adına mahallede bir grup oluşturarak sabaha kadar nöbet tutacaklarını belirtti.

CHP Konak Belediye Meclis Üyesi Ali Yangır, oğlu Nadir Yangır'ın da 3 yıl önce uyuşturucu madde kullandıktan sonra hayatını kaybettiğini kaydetti.

Yangır, uyuşturucu maddeden kaynaklı oğlunu kaybeden bir baba olarak uyuşturucu madde ile mücadalede sonuna kadar gideceklerini ifade etti.

Yangır, "Eğitimsizliğimiz fakirliğimiz bize engel değil, kaderimiz olmamalı, yiyeceğimiz bir lokma ekmek, hiçbir şeyden korkmamalıyız. Bizim çocuklarımızın uyuşturucudan ölmesi kader değil. Biz helal ekmek yiyelim. Az olsun öz olsun." dedi.

''İÇİMİZ AĞLIYOR, CANIMIZ YANIYOR''

Efe Cemal M.'nin ölümü hakkında konuşan Roman Birliği Konfederasyonu Başkanı Orhan İlaslan, "Biz burada bir toplantı yaptık, 2 gün sonra 17 yaşındaki Cemal kardeşimiz, bakın o bir çocuk kaybettik onu. Uyuşturucu yüzünden kaybettik, içimiz ağlıyor ve canımız yanıyor. Ama bundan sonra çaresiz olmayacağız, evlatlarımızı inşallah biz yetiştireceğiz." diye konuştu.

SLOGANLAR ATTILAR

Uyuşturucuya karşı toplanan Roman vatandaşlar, toplantı sonrasında 'Uyuşturucuya karşı hayır' diye slogan atarak, mücadelede kararlı olduklarını ifade ettiler. Roman vatandaşlar, toplantının ardından dağıldı.