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    İzmir'de sağanak yağış sonrası su baskını

    İzmir'de akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Kentin simgelerinden olan Karaca Sineması'nın giriş kısmı da suyla doldu.
    • DHA
    • 23.11.2021 - 19:57
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    İzmir'de sağanak yağış sonrası su baskını

    İzmir'de saat 17.00 sıralarında etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

    CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

    Karabağlar ve Konak ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

    KARACA SİNEMASI'NI DA SU BASTI

    Alsancak'taki Şevket Özçelik Sokak'ta bulunan ve İzmir'in simge mekanlarından biri olan Karaca Sineması'nın giriş kısmını da su bastı.

    Sinema personeli, yağmur suyunu kendi çabasıyla tahliye ederken, sokak üzerindeki bazı iş yerleri de yağmur suyundan olumsuz etkiledi.

    İzmir de sağanak yağış sonrası su baskını #1

    "HER ZAMAN BÖYLE SU BASKINLARIYLA KARŞILAŞIYORUZ"

    Karaca Sineması'nın işletmecisi Serdar Arslan, "Bu sokakta her zaman böyle su baskınlarıyla karşılaşıyoruz ve şu ana kadar bir çözüm bulunabilmiş değil. Yetkililerden buraya bir çözüm üretmesini bekliyoruz" dedi.

    İzmir de sağanak yağış sonrası su baskını #2

    İzmir de sağanak yağış sonrası su baskını #3

    İzmir de sağanak yağış sonrası su baskını #4

    İzmir de sağanak yağış sonrası su baskını #5

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