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    İzmir'de saman yüklü tır alev aldı: Yangın ağaçlara sıçradı

    İzmir Torbalı'da meydana gelen kazanın ardından saman yüklü tır yanmaya başladı. Tırdaki alevlerin yol kenarındaki ağaçlara sıçmasıyla otluk alan yandı.
    • 28.07.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 18:44
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    İzmir'de saman yüklü tır alev aldı: Yangın ağaçlara sıçradı

    Saat 15.45 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı sapağı yakınlarında meydana gelen kazada, İzmir'den Aydın istikametine seyir halinde olan saman yüklü bir tır ile başka bir araç kazaya karıştı.

    Kazanın ardından tır alev aldı

    Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan tır, bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın hemen ardından tır ve kasasındaki samanlar yanmaya başlarken, olayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Alevler ağaçlara ve otluk alan sıçradı

    İHA'da yer alan habere göre, yanmaya başlayan tırdaki alevlerin yol kenarında bulunan ağaçlara ve otluk alana da sıçraması paniğe neden oldu.

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araç ve alana müdahale ederken, kaza sebebiyle İzmir-Aydın Otoyolu Aydın istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir'de saman yüklü tır alev aldı: Yangın ağaçlara sıçradı VİDEO

    İzmir de saman yüklü tır alev aldı: Yangın ağaçlara sıçradı #1

    İzmir de saman yüklü tır alev aldı: Yangın ağaçlara sıçradı #2

    İzmir de saman yüklü tır alev aldı: Yangın ağaçlara sıçradı #3

    İzmir de saman yüklü tır alev aldı: Yangın ağaçlara sıçradı #4


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