İzmir'de tarihi caminin yakınında ev tutan kişi gömü için 6 ay tünel kazdı

İzmir'in Menemen ilçesinde, gömü olduğunu düşündüğü tarihi caminin yakınında ev tutup, 6 ay boyunca tünel kazan Ramazan K. (52), polis ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesi Cam-i Kebir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kaçak kazı ihbarını alan Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 750 yıllık Ulu Cami'ye yakın bir eve operasyon düzenledi.

KAZI YAPARKEN YAKALANDI

Operasyonda Ramazan K., kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Evde bulunan ve kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen 1 çapa, 1 kürek ve yaklaşık 2 metre ipe el konuldu. Evde yapılan incelemede evin bir odasından tünel açıldığı ve tünelin tarihi camii yönüne ilerlediği belirlendi.

EVİ 6 AY ÖNCE KİRALADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan inceleme başlatan polis ekipleri, Ramazan K.'nın evi 6 ay önce kiraladığını belirledi. Gözaltına alınan Ramazan K. hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



