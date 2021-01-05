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    İzmir'de tekel bayiinde uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

    Ödemiş ilçesinde, tekel bayiinde uyuşturucu madde ticareti yapan iş yeri sahili S.Ç., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
    • DHA
    • 05.01.2021 - 22:00
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    İzmir'de tekel bayiinde uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

     

    İzmir Narkotik Şube Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir tekel bayiinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini aldı.

    Bunun üzerine hareket geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından teke bayiine baskın yaptı.

    1 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

    Tekel bayii sahibi S.Ç. gözaltına alınırken, iş yeri ve evinde yapılan aramada ise 1 kilo esrar, 1 ucu kesilmiş tüfek ve 20 satışa hazır fişek uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    İzmir de tekel bayiinde uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı #1

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