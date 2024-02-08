İzmir’de tır, servis minibüsüyle çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı İzmir’de hızla karşı şeride geçen tır, servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Torbalı’dan İzmir istikametine giden 35 BDT 622 plakalı tırın şoförü, Kuşçuburun mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bu sırada tır, hızla karşı şeride geçerek, İzmir istikametinden Torbalı yönüne giden 35 AIA 626 plakalı servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Servis minibüsündeki 3 kişi yaşamını yitirdi

Kazada adeta can pazarı yaşanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine giden ekipler, servis minibüsündeki Hikmet Tayfun Ç. (69) ve Ömer A.'nın (42) hayatını kaybettiğini tespit ederken, hastanelere kaldırılan 12 yaralıdan 1'i de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11 yaralı tedavi altında

Tır şoförü ve servis minibüsündeki toplam 11 yaralı, daha sonrada ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)