İzmir'de yağış sonrası yolları göle döndü

İzmir'de sağanak yağış sonrası şehrin altyapısı dayanamayarak, yağmur sularını cadde ve sokaklara taşırdı.

İzmir'de dün başlayan sağanak yağış şehirde kaosa neden oldu. Şehrin kanalizasyon altyapısı yağışlara karşı direncini kaybedince, birçok sokak ve cadde sular altında kaldı.

YAĞMUR SONRASI DA MANZARA DEĞİŞMEDİ

Yağmur esnasında birçok cadde ve sokak sel sularına esir olurken, yağmur sonrası da manzara pek değişmedi.

Altyapı yetersizliği nedeniyle meydana gelen su baskınlarında, sürücüler araçlarının içinde mahsur kaldı ve toplu taşımada vatandaşlar sular içinde seyahat etti.

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