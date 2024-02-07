İzmir'de yem karma makinesine sıkışan bekçi yaşamını yitirdi İzmir'de bekçi olarak görev yapan İbrahim Aydemir (30), ailesine ait çiftlikte çalıştığı sırada, yem karma makinesinin şaftına sıkışarak hayatını kaybetti.

DHA

İzmir'de dün saat 21.00 sıralarında Bayındır ilçesine bağlı Çırpı Mahallesi'nde İbrahim Aydemir, ailesine ait çiftlikte çalıştığı sırada yem karma makinesine sıvı gübre atmak istedi.

Yem karma makinesine sıkıştı, hayatını kaybetti

Henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybeden Aydemir, yem karma makinesinin şaftına sıkıştı. Olayı gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aydemir'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bekçi olduğu öğrenildi

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bekçi olduğu öğrenilen Aydemir'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)