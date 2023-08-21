İzmir'e giden tatilciler denizanası engeline takıldı Turizmin gözdesi olan kentin Foça ilçesindeki bazı sahillerde denizanası istilasının olması, turizmi önemli ölçüde etkiledi.

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İHA

İzmir'in turizmini denizanası vurdu...

Her yıl yerli ve yabancı turistin akın ettiği kentte, plajlar adeta dolup taşıyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi de talebi daha çok artırıyor.

Vatandaşlar akın akın plaja giderken, deniz keyfi denizanası engeline takıldı.

Foça ilçesinde denizanası istilası devam ederken, vatandaşların tedirginliği de devam ediyor.

Denizanası teması hastanelik etti

Turistik ilçede deniz anaları hemen hemen her sahilde görülürken, kente gelen vatandaşlar denize girmemeyi tercih ediyor.

Bu durum plajların boş kalmasına neden oldu. Zaman zaman denizanalarına temas nedeniyle hastanelere başvuruların da sürdüğü bildirildi.

"Bütün vücudunda kızarık yaralar oluştu"

Yüzerken kızı denizanası ile temas eden Fahriye Sezer, "Bu zamana kadar Foça'da böyle bir durum yaşamadık. Her yaz gayet tertemiz denizimiz. Sezon boyunca gönül rahatlığı ile denize girebiliyorduk fakat bu sene denizanası istilası oldu. Denizanası kızıma denk geldi, yüzerken ayağının altından çıkardılar. Denizden çıkarırlarken bütün vücudunda kızarık yaralar oluştu. Krem sürdük bir gün sonra atlattık fakat bir daha denize giremedik." diye konuştu.

"Karaya, sahile vurmuş denizanaları var"

Foça'da yazlık evi olan Hayrullah Özkasap da, "Yazları Foça'da geçiriyorum, aşağı yukarı 30 senedir ilk defa böyle karşılaşıyorum. İlk defa bu kadar bol denizanasına rastladım bütün sahili kaplamış. Karaya, sahile vurmuş denizanaları var. Denizin içinde denizanaları mevcut." şeklinde konuştu.

"Vatandaşlar tedirgin oluyor"

Foça'da yaşayan bir başka vatandaş Coşkun Sarıdemir de, şöyle devam etti:

"10 senedir Foça'da yaşıyorum. Yaz kış buradayım, 15 gündür bu denizanaları bu sene çok oldu. Vatandaşlar tedirgin oluyor, denize girmiyorlar."