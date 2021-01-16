İzmir’de etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen kartopu oynamaya koştu.

Yurdun pek çok bölgesinde etkili olan kar yağışı İzmir’de de kendini gösterdi.

İzmir’in bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, karın etkili olduğu İzmir-Manisa kara yolunda trafikte herhangi bir aksama yaşanmadı.

TUZLAMA YAPILDI

Karayolları ekipleri, buzlanmayı engellemek için yollara tuz serpme işlemi gerçekleştirdi.

İzmir’e yılın ilk karı düştü VİDEO

İZMİRLİNİN KAR MUTLULUĞU

Öte yandan Aliağa, Dikili ve Kemalpaşa ilçelerinde kar yağışının artmasıyla vatandaşlar kar keyfi yaşamaya koştu.

Kısıtlamaya rağmen çok sayıda vatandaş evlerinden çıkarak kartopu oynadı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Uzun zamandır kar görmediklerini belirten İzmirliler çok mutlu olduklarını söylerken, en büyük sevinci ise çocuklar yaşadı.





