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    İzmirli hayırsever veresiye borçlarını kapattı

    5 markete giderek veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu kapatan hayırsever, ailelerin yüzünü güldürdü.
    • AA
    • 11.06.2020 - 17:37
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    İzmirli hayırsever veresiye borçlarını kapattı

    İzmir'in Torbalı ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir markete gelen hayırveser, veresiye defterindeki borçlarını ödemekte güçlük çeken olup olmadığını sordu.

    Market işletmecisinin haftalardır borçlarını ödeyemediklerini belirttiği kişilerin borçlarını kapatan hayırsever, daha sonra ilçedeki 4 markete daha giderek aynı şekilde ödeme yaptı.

    5 MARKETTEKİ BORÇLARIN HEPSİNİ KAPATTI

    Kimliğini açıklamak istemeyen hayırsever, 5 markette toplam 60 bin liralık veresiye defteri borcunu ödedi. Market sahiplerinden İzzet Açıl, tanımadığı bir kişinin markete gelerek veresiye defterindeki borcunu ödeyemeyenleri sorduğunu anlattı.

    "AİLELERİN YÜZÜ GÜLDÜ"

    Hayırseverin, veresiye defterinde 2 yıldır borcunu ödemeyen bir aile olduğunu söylemesi üzerine tutarın tamamını kapattığını aktaran Açıl, "Hayırseverin ilçedeki marketlere aynı şekilde gittiğini ve borç ödediğini öğrendik. Allah kendisinden razı olsun. Ekonomik açından sıkıntılı zamanlar geçiren ailelerin yüzünü güldürdü." deiye konuştu.

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