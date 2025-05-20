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DHA

Yeni seçilen Katolik lider Papa 14. Leo'nun İznik'i ziyaret edeceğini açıklamasının ardından, İznik Gölü kıyısında yer alan bir restoranda ayin düzenlendi.

Hristiyan dünyası için büyük önem taşıyan Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla bugün İznik Gölü kıyısında yer alan bir restoranda gerçekleştirilen ayin büyük ilgi gördü.

4 SAATLİK AYİNDE DUALAR OKUNDU

Resmi kıyafetleriyle törene katılan din adamları, yaklaşık 4 saat süren ayinde dualar okudu. Etkinliğe 10 farklı ülkeden toplam 50 din adamı katıldı.

İznik'teki bu ilk resmi ayin, Papa'nın açıklamasının ardından düzenlenen ilk dini tören olma özelliğini taşıyor.

PAPA 14.LEO ZİYARET EDECEK

Papa 14. Leo'nun önümüzdeki aylarda Türkiye'yi ziyaret etmesi ve İznik'te resmi temaslarda bulunması bekleniyor.