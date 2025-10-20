Jandarma 246 subay alımı: Başvuru nasıl yapılır? İşte şartları ve tarihler Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) bünyesinde eğitim almak üzere toplam 246 subay adayı alımı yapacağını açıkladı. Peki, başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler, son tarih ne zaman? İşte tüm detaylar…

Detaylar ve başvuru şartları ilgili kurumların internet sitelerinden öğrenilebilir. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İçişleri Bakanlığı’ndan yeni personel alımı duyurusu geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığı, bünyesine 246 subay adayı alacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nda eğitim görecek adayların, 13’ü muvazzaf, 233’ü ise sözleşmeli subay olarak yetiştirileceği açıklandı. Peki, 246 subay adayı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte gerekli şartlar… NASIL BAŞVURU YAPILIR? Adaylar, başvurularını 20 Ekim - 3 Kasım 2025 tarihleri arasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi (PTM) üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapabilecek. Başvuru süreci 3 Kasım 2025 saat 23:59’da sona erecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, detaylı bilgilere www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr, kariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinden ulaşabilecek. BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Adaylarda aranacak niteliklerden bazıları şöyle: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru kılavuzunda yer alan en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmak veya Ocak 2026’ya kadar mezun olabilecek durumda olmak,

27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlular),

Lisansüstü mezunlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve sonrası doğumlular),

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

Hamile olmamak,

Daha önce askeri okullardan veya güvenlik teşkilatlarına bağlı okullardan çıkarılmamış olmak,

