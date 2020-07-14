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    Jandarma'dan 15 Temmuz fotoğraf sergisi

    Fotoğraf kareleri, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında yaşananları anlatıyor.
    • AA
    • 14.07.2020 - 16:06
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    Jandarma'dan 15 Temmuz fotoğraf sergisi

    Jandarma Genel Komutanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

    Ankara Kızılay'daki Metro Sanat Galerisi'nde kurulan serginin açılışını, Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Bakım Albay Nuh Göktaş yaptı.

    15 TEMMUZ'U YANSITAN KARELER

    Sergide, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan fotoğraf kareleri yer aldı.

    İki jandarma personeli, ziyaretçilere fotoğraflar hakkında bilgi verdi. Sergi, bugün ve yarın 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

    Jandarma'dan 15 Temmuz fotoğraf sergisi #1

    Jandarma'dan 15 Temmuz fotoğraf sergisi #2

    Jandarma'dan 15 Temmuz fotoğraf sergisi #3

    Jandarma'dan 15 Temmuz fotoğraf sergisi #4

    Jandarma'dan 15 Temmuz fotoğraf sergisi #5

    Jandarma'dan 15 Temmuz fotoğraf sergisi #6

    Jandarma'dan 15 Temmuz fotoğraf sergisi #7

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