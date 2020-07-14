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- Jandarma'dan 15 Temmuz fotoğraf sergisi
Jandarma'dan 15 Temmuz fotoğraf sergisi
Fotoğraf kareleri, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında yaşananları anlatıyor.
- AA
- 14.07.2020 - 16:06
Jandarma Genel Komutanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.
Ankara Kızılay'daki Metro Sanat Galerisi'nde kurulan serginin açılışını, Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Bakım Albay Nuh Göktaş yaptı.
15 TEMMUZ'U YANSITAN KARELER
Sergide, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan fotoğraf kareleri yer aldı.
İki jandarma personeli, ziyaretçilere fotoğraflar hakkında bilgi verdi. Sergi, bugün ve yarın 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.