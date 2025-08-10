Japonlar peşine düştü! Sivas’ta üretiliyor, mineral zenginliğiyle öne çıkıyor

Sivas’ın Zara ilçesinde Beydağı’nın eteklerinde üretilen esmer kaya tuzuna ilgi her geçen yıl giderek yoğunlaşıyor.

Her yıl 350 tonluk üretim yapılan esmer kaya tuzunun 50 tonu Japonya’ya ihraç ediliyor. Mineral bakımından oldukça zengin olan bu tuz Japon sofralarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Zara’ya 60 kilometre uzaklıkta olan Karadere köyünde üretimi yapılan tuza, 1570 metre rakımda doğal yöntemlerle ulaşılıyor.

Kadın girişimci Habibe Belgin Yılmaz’ın işlettiği ve iş makineleri kullanılmadan kil havuzlarında elde edilen bu tuz, haziran ayında başlayan hasatla çıkarılıyor.

EKİM ORTALARINA KADAR ÇIKARILMAYA DEVAM EDİLİYOR

Haziran ayında kil havuzlarında elde edilmeye başlanan tuz ekim ayı ortalarına kadar hasat vermeye devam ediyor.

84 mineral ve 3 element içeren esmer tuz, özellikle salamura, tereyağı, turşu ve peynir yapımında tercih ediliyor.

Yılmaz gerçekleştirdiği hasat hakkında, “Yıllık üretimimiz 350 ton civarında. İç piyasada yoğun ilgi görüyor, özellikle bölge halkının çok talep ettiği bir tuz” dedi.

Esmer tuzun, tuzlada üretilen diğer tuzlara göre daha geç hasat edildiğini belirten Yılmaz, üretimde gıda yönetmeliğine uygun brandalar kullandıklarını, bu sayede toprağın tuzun rengine etki etmediğini aktardı.

Yılmaz, “Tuzlarımızın hiçbirinde mikro plastik bulunmuyor. Kalite ve mineral açısından Türkiye’nin en iyi tuzu diyebiliriz” ifadelerini kullandı.