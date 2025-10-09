"Jet" gibi geldi: İstanbul'u 48 saat etkileyecek...

Karadeniz'de etkili olması beklenen "jet akım", İstanbul'a giriş yaptı.

Meteoroloji uzmanlarından perşembe günü için bölgede “Low-Level Jet Stream” yani aşağı seviye jet akımı etkili olacak uyarısı gelmişti.

Hava olayı, Megakent'i de etkisi altına aldı.

48 SAAT KALACAK

Hava Forum tarafından yapılan uyarıda; "Karadeniz'de "Low-Level Jet Stream" yani aşağı seviye jet akımı faaliyeti var. Bu yağışı besleyici bir mekanizmadır. Yani kısacası Karadeniz'deki bir yağış dalgası var, bu karaya yaklaşacak, bazı noktalarda karaya sürtecek ve kıyıda bazı şehirlere yağışını dokunduracak. İstanbul'a ucundan dokundurabilir" denildi.