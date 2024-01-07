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Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem Asrın felaketinin merkezi olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 18.58'de derinliği 9 kilometre olan bir deprem meydana geldi.