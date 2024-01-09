Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem Asrın felaketinin merkezi olan Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 22.20'de derinliği 6 kilometre olan bir deprem meydana geldi.

ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana Kahramanmaraş merkezli depremlerle mücadele ediyor.

Depremin etkilendiği 11 ilde hissedilir düzeyde artçı depremler sürüyor.

Son olarak afet bölgesinde çalışmalar hız kesmeden sürerken, bir deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş bir kez daha sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'taki depremi duyurdu.

AFAD, saat 22.20'de 4.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

6 kilometre derinliğinde...

Afetin derinliği ise 6.97 kilometre olarak açıklandı.

Depremin merkez üssü olarak Nurhak işaret edildi.

Çevre illerde hissedildi

Deprem çevre iller başta olmak üzere tüm Kahramanmaraş'ta hissedildi.