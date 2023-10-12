Kahramanmaraş'ta düğünde havaya ateş eden magandaların evinden cephane çıktı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düğünde havaya ateş ederek sosyal medyada paylaşım yapan şahısların evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İHA Düğünlerde ve konvoylarında bulunan magandaların ateşi, çevredeki vatandaşları tehdit etmeye devam ediyor.. Bunların bir örneği de Kahramanmaraş'ta yaşandı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş açan ve o anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan şahısları tespit etti. 4 şüphelinin evinde arama yapıldı Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerden H.P. (26), F.P. (23), M.P. (33), O.P. (29) isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabancaya ait şarjör, 9 minimetre çapında 350 fişek, 4 av tüfeği, 2 tüfeğe ait şarjör, 7.62 çapında 8 fişek ve 2 adet kurusıkı tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)