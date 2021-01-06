Kahramanmaraş'ta İran yanlısı bir grup, Kasım Süleymani için intikam yemini etti

Kahramanmaraş'ta İran yanlısı bir grup, Kasım Süleymani için intikam yemini etti

Afşin ilçesinde Şefkatli Eller Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve üyeleri İranlı General Kasım Süleymani'nin posteri önünde intikam yemini etti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, İran yanlısı Şefkatli Eller Ehl-i Beyt Derneği Başkanı ve üyeleri, 3Ocak 2020’de öldürülen İran Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani için intikam töreni düzenledi.

SÜLEYMANİ İÇİN ESAS DURUŞTA İNTİKAM YEMİNİ ETTİLER

Süleymani'nin posteri önünde esas duruş pozisyonunda intikam içerikli açıklama yapıldı.

İntikam içerikli açıklamanın ardından grup üyeleri kurban kesti. Aileleri ile geldikleri alanda kesilen kurbanla bir de ziyafet sofrası kuran Şefkatli Eller Ehl-i Beyt Derneği üyeleri daha sonra çocuklarının Süleymani'yi öven şiir ve neşidlerini dinledi.

Kahramanmaraş'ta İran yanlısı bir grup, Kasım Süleymani için intikam yemini etti İZLE



"SANA YEMİN EDİYORUZ, SENİN İNTİKAMINI ALACAĞIZ KOMUTANIM"

Dernek üyeleri adına poster önünde esas duruşta konuşan yetkili, "ABD öldürecek biz öleceğiz. Onlar öldürmekten usanacak biz ölmekten usanmayacağız. Çünkü şehit olmak bizim en büyük davamız. Senin yolunda hepimiz ölmeye hazırız komutanım.

Sana yemin ediyoruz, senin intikamını lacağız komutanım. Sana yemin ediyoruz ki Amerika, İsrail yeryüzünden silinene kadar senin senin yolunda senin yolunda senin mücadeleni sürdüreceğiz.





"SEN ÖLMEDİN ŞU AN HUZURUMUZDASIN KOMUTANIM"

Ey Aziz komutanım. Yemin ediyoruz ki sen ölmedin komutanım. Şu an huzurumuzdasın komutanım. Bize şahitlik ediyorsun komutanım.

"EMİR VE GÖRÜŞLERİNE HAZIRIZ KOMUTANIM"

Süleymani. Şefkatli Eller Yardımlaşma ve Dayanışma derneği başkanıyla, üyeleriyle, erkeğiyle, kadınıyla, çocuklarıyla, doğacak evlatlarıyla emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım.

Ey büyük komutan, ey serdarım. Biz şahidiz ki sen bizim için, davan için, İslam için, rehberiyet için gece gündüz savaştın ve bu yolda şehit oldun. Biz şahidiz ki Kudüs'te küffara karşı sen vardın. Biz şahidiz ki Yemen'de küffara karşı sen vardın.





"SEN BİZİM RAHATLIĞIMIZ İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDİN MÜCADELE ETTİN"

Biz şahidiz ki Yemen'de Afganistan'da, Sudan'da, bütün dünyada küffara karşı sen vardın. Ve yine biz şahidiz ki sen bizim rahatlığımız, bizim İslam'ı yaşamamız için gece gündüz demedin, her şeyinle mücadele ettin. Komutanım senin davan davamızdır, senin inancın inancımızdır, senin rehberin rehberimizdir komutanım." ifadelerini kullandı.