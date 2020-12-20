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    Kahramanmaraş'ta polis aracına çarpıp kaçmak isteyen 4 kişinin 'şoför bendim' tartışması
    • Kahramanmaraş'ta polis aracına çarpıp kaçmak isteyen 4 kişinin 'şoför bendim' tartışması

    Kahramanmaraş'ta polis aracına çarpıp kaçmak isteyen 4 kişinin 'şoför bendim' tartışması

    Kahramanmaraş'ta seyir halindeki polis aracına çarpıp kaçmak isteyen şahıslar, yakalandıktan sonra 'şoför bendim' tartışmasına girince hepsi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 20.12.2020 - 07:42
    • Güncelleme : 20.12.2020 - 07:49
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    Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Serintepe Mahallesi Beyazıtlı Bulvarı’nda, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliğine bağlı ekip aracı, bulvar üzerinde seyir halindeyken sol şeride dönmek istedi.

    POLİS ARACINA ÇARPIP KAÇTILAR

    Bu sırada arkadan hızla gelen 06 BNY 702 plakalı otomobil, polis aracına çarparak olay yerinden kaçtı. Bölgede araştırma yapan ekipler, kaçan otomobili Fatin Mahallesi’nin ara sokaklarında yakaladı.

    Kahramanmaraş'ta polis aracına çarpıp kaçmak isteyen 4 kişinin 'şoför bendim' tartışması-Video

    Kahramanmaraş ta polis aracına çarpıp kaçmak isteyen 4 kişinin şoför bendim tartışması #1

    YAKALANINCA "ŞOFÖR BENDİM" DEDİLER

    Otomobilden çıkan şahıslar arasında bir müddet, ‘şoför bendim’ tartışmaları ilginç anlara neden oldu.

    Kahramanmaraş ta polis aracına çarpıp kaçmak isteyen 4 kişinin şoför bendim tartışması #2

    SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

    Polisin yaptığı inceleme sonrasında kazayı Emre A.’nın (29) yaptığı ve alkollü olduğu tespit edildi.

    Kahramanmaraş ta polis aracına çarpıp kaçmak isteyen 4 kişinin şoför bendim tartışması #3

    YALAN BEYANDAN İŞLEM YAPILDI

    Kazayı üstlenen Mustafa K.’ya (31) ise polise yalan beyan vermekten dolayı adli işlem yapıldı.

    Kahramanmaraş ta polis aracına çarpıp kaçmak isteyen 4 kişinin şoför bendim tartışması #4

    SÜRÜCÜYE 3 AYRI KABAHATTEN CEZA

    Emre A.’ya, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, kazaya sebebiyet vermek ve alkollü araç kullanmaktan dolayı bin 800 lira para cezası yazıldı.

    Kahramanmaraş ta polis aracına çarpıp kaçmak isteyen 4 kişinin şoför bendim tartışması #5

    OLAY YERİNE GELEN YAKINLARI DA CEZA YEDİ

    Araçta bulunan 3 kişiye ve aracın bulunduğu bölgeye gelen yakınlarından 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 6 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.

    Kahramanmaraş ta polis aracına çarpıp kaçmak isteyen 4 kişinin şoför bendim tartışması #6

    Kahramanmaraş ta polis aracına çarpıp kaçmak isteyen 4 kişinin şoför bendim tartışması #7

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