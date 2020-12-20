Kahramanmaraş'ta seyir halindeki polis aracına çarpıp kaçmak isteyen şahıslar, yakalandıktan sonra 'şoför bendim' tartışmasına girince hepsi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Serintepe Mahallesi Beyazıtlı Bulvarı’nda, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliğine bağlı ekip aracı, bulvar üzerinde seyir halindeyken sol şeride dönmek istedi.

POLİS ARACINA ÇARPIP KAÇTILAR

Bu sırada arkadan hızla gelen 06 BNY 702 plakalı otomobil, polis aracına çarparak olay yerinden kaçtı. Bölgede araştırma yapan ekipler, kaçan otomobili Fatin Mahallesi’nin ara sokaklarında yakaladı.

Kahramanmaraş'ta polis aracına çarpıp kaçmak isteyen 4 kişinin 'şoför bendim' tartışması-Video

YAKALANINCA "ŞOFÖR BENDİM" DEDİLER

Otomobilden çıkan şahıslar arasında bir müddet, ‘şoför bendim’ tartışmaları ilginç anlara neden oldu.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polisin yaptığı inceleme sonrasında kazayı Emre A.’nın (29) yaptığı ve alkollü olduğu tespit edildi.

YALAN BEYANDAN İŞLEM YAPILDI

Kazayı üstlenen Mustafa K.’ya (31) ise polise yalan beyan vermekten dolayı adli işlem yapıldı.

SÜRÜCÜYE 3 AYRI KABAHATTEN CEZA

Emre A.’ya, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, kazaya sebebiyet vermek ve alkollü araç kullanmaktan dolayı bin 800 lira para cezası yazıldı.

OLAY YERİNE GELEN YAKINLARI DA CEZA YEDİ

Araçta bulunan 3 kişiye ve aracın bulunduğu bölgeye gelen yakınlarından 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 6 bin 300 lira cezai işlem uygulandı.