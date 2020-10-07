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Kahramanmaraş'ta sanal tefeciye baskın yapıldı

Kahramanmaraş'ta sanal tefeciye baskın yapıldı

İsmetpaşa Mahallesi'nde düzenlenen pos tefeciliği operasyonunda yakalanan şüphelinin 1 milyon liralık işlem yaptığı ve günlük hasılatının 38 bin lira olduğu öğrenildi.