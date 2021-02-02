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    Kahramanmaraş'ta şarj cihazının içinden uyuşturucu çıktı

    Pazarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda powerbank içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 02.02.2021 - 00:01
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    Kahramanmaraş'ta şarj cihazının içinden uyuşturucu çıktı

    Kahramanmaraş’ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar yaptı.

    Üç ayrı olayda 10 gram bonzai, 2 gram metamfetamin ile 4 gram esrar maddesi ele geçirildi.

    ŞARJ CİHAZINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Ekiplerin yaptıkları aramada bonzai ve metamfetamin maddeleri powerbank diye tabir edilen taşınabilir şarj cihazından çıktı.

    Olaylarla ilgili H.A. (32), A.A. (29) ve H.K. (37) gözaltına alındı.

    Kahramanmaraş ta şarj cihazının içinden uyuşturucu çıktı #1

    Kahramanmaraş ta şarj cihazının içinden uyuşturucu çıktı #2

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