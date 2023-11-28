Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

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İHA

Kahramanmaraş'ta Doğu Çevre yolu üzerinde, İsa Ejderha (19) idaresindeki 46 AFF 218 plakalı Hyundai marka ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 56 AAV 708 plakalı park halindeki tıra arkadan çarptı.

Sürücü yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araçta sıkışan sürücüyü çıkardı. Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)