Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı

İHA
Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Citroen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.
YARALI 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Kazada yaralanan 1'i ağır 3 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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