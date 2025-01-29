Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı
İHA

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Citroen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

YARALI 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada yaralanan 1'i ağır 3 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar