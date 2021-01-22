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    Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

    Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.
    • İHA
    • 22.01.2021 - 05:22
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    Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

    Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ‘Narkotim’ ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

    Bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaşan narkotik polisleri, zehir tacirlerinin bulunduğu adrese şok operasyon yaptı.

    4 KİŞİ TUTUKLANDI

    Operasyonda şüpheli H.B. (38), F.K. (44), F.S.(26) ve D.M.Ç.(23) yakalandı. Düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda, farklı uyuşturucu maddeler ile birlikte uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi ve suçtan elde edilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

    Emniyette ifadesi alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Kahramanmaraş ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı #1

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