Euro
8.5102
-0.47%
Dolar
7.0564
-1.11%
Altın
411.06
-0.14%
Borsa
1.527
-0.5%
Bitcoin
278.026
2.16%
EXEN Coin
15.59
-3.04%
11ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 11 C

    Kahramanmaraş'ta üzerine iplik balyası düşen işçi hayatını kaybetti

    Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında üzerine iplik balyası devrilen işçi, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 07.02.2021 - 04:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kahramanmaraş'ta üzerine iplik balyası düşen işçi hayatını kaybetti

    Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan İrfan Arslanhan (47) ve A.K (50) çalışırken iplik balyalarının üzerlerine devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan İrfan Arslanhan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Diğer işçi A.K’nin hayati tehlikesi devam ederken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

    Kahramanmaraş ta üzerine iplik balyası düşen işçi hayatını kaybetti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir