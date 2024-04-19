Kahramanmaraş'ta yeni deprem konutlarında sona gelindi Asrın felaketinin merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde depremde evi yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için yapılan konutlar yükselmeye devam ediyor..

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İHA

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yaralar sarılıyor..

Depremin ardından devlet, bölgelerdeki yaraları sarmak için harekete geçti ve dayanıklı konutların yapımı başladı.

Konutlar, dayanıklı zemin üzerine kaliteli ve uygun yöntemle inşa edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası binaları yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için yapılan deprem konutları tamamlandı.

Yeni konutlar yükseliyor

Şehir genelinde yapımı tamamlanan deprem konutlarına yenileri de ekleniyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş ve Karşıyaka mahallelerinde bulunan deprem konutları bir yandan tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilirken, diğer yandan devam eden konutlarda hummalı çalışmalar sürüyor.

789 konutun inşaat çalışmaları sürüyor

Bölgedeki 3. Etap olarak adlandırılan, 789 konutun inşaat çalışmaları devam ederken, yapılan çalışmalar drone ile görüntülendi.

"Allah devletin yokluğunu vermesin"

İnşaata nakliye işi yaptığını söyleyen Bayram Tekiş, “Çok yoğun çalışma var gelen de çalışan da memnun. Allah devletin yokluğunu vermesin.” dedi.

"Çok sağlam ve güzel"

Operatör Seyithan Güzel ise, “Genelde tünel kalıpla yapıldığı için inşaatlar çok güzel ve sağlam. Vatandaşlar için gayet iyi konut.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)