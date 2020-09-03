Google’da ‘dünyanın en saçma binası’ olarak arama yapıldığında ilk sırada yer alan Kahramanmaraş’taki yarısı kullanılmayan sarı kırmızı mavi renkli özel idare binası yıkılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, özel idare ve valilik binalarını yıkıp yerine yapılacak kent meydanı projesini Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediyesi meclislerinde üyelere anlattı.

Dünyanın en saçma binası olarak adlandırılan özel idare binası için Kahramanmaraşlıların isteği ise binanın yıkılması yönünde olurken, kimi vatandaş adres sorma kimisi ise fotoğraf çektirmek için farklı bir yapıt olduğunu söyledi.

KENTİN HER YERİNDEN GÖRÜNÜYOR

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde 1994 yılında hizmete giren bina, 2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünüyor.

Yaklaşık 90 bölümden oluşan binada, Dulkadiroğlu ve Onikişubat Kaymakamlığının yanı sıra, bünyesinde çeşitli iş yerleri de barındırıyor.

GOOGLE ARAMASINDA İLK SIRADA

Kahramanmaraş’ta iş merkezi olarak yapılan 19 katlı bina, arama motoru Google’da ‘dünyanın en saçma binası’ olarak arandığı zaman 290 bin sonuç arasında ilk sırada yer alıyor.

Kahramanmaraş'taki 'dünyanın en saçma binası' yıkılacak