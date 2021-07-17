Kahramanmaraş’taki yangın kontrol altına alındı

Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerindeki fabrikada çıkan yangın, büyük uğraşlar sonucu söndürüldü.

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın hızla büyüyerek çevredeki işletmelere yayıldı.

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yangına, TOMA desteği de verildi. Alevlerin, plastik pencere ve mobilya işletmelerine de sıçramasıyla birlikte 2 tekstil, 1 mobilya, 1 PVC ile 2 depo büyük çapta zarar gördü.

Büyüyen dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, dört koldan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

"YETKİLİLER KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ"

Yangının yaşandığı fabrika ve çevresinde incelemede bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Adana yolu üzerinde bir tekstil firmasında çıkan yangına dair ihbar aldık. Özellikle ahşap ve mobilya yangını olan bölgede gerçekleşen yangına itfaiyemiz kısa sürede müdahale etti." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



