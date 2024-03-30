Kaçakçılara göz açtırmayan emniyet güçleri, operasyon kapsamında da şüphelileri tek tek paketliyor..
Son olarak Van, İzmir, Iğdır, Şırnak ve Muğla’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Kalkan-18 operasyonu düzenlendi.
4 gün süren operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşti.
559 kaçak göçmen yakalandı
Operasyonlar kapsamında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü il 559 kaçak göçmen yakalandı.
Ele geçirilen 13 adet araç, 2 adet sahte pasaport ile çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu.
Operasyona ilişkin duyuru ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapıldı.
"Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek"
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
5 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik Jandarma tarafından 4 gün devam eden “KALKAN-18” operasyonlarında;
20 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 559 Düzensiz Göçmen Yakalandı!
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!
"Gözaltına alınan organizatörlerden 13'ü tutuklandı"
Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Van, İzmir, Iğdır, Şırnak ve Muğla’da 4 gün devam eden operasyonlarda;
Yakalanan Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerinin, 13'ü tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.
Operasyonlar sonucu, 13 adet araç, 2adet sahte pasaport ve çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu.
Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.
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