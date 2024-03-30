Kalkan-18 operasyonlarında 559 kaçak göçmen yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van ve İzmir'in aralarında bulunduğu 5 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-18” operasyonlarında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 559 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Kaçakçılara göz açtırmayan emniyet güçleri, operasyon kapsamında da şüphelileri tek tek paketliyor..

Son olarak Van, İzmir, Iğdır, Şırnak ve Muğla’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Kalkan-18 operasyonu düzenlendi.

4 gün süren operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşti.

559 kaçak göçmen yakalandı

Operasyonlar kapsamında 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü il 559 kaçak göçmen yakalandı.

Ele geçirilen 13 adet araç, 2 adet sahte pasaport ile çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu.

Operasyona ilişkin duyuru ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapıldı.

"Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

5 ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik Jandarma tarafından 4 gün devam eden “KALKAN-18” operasyonlarında;



20 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 559 Düzensiz Göçmen Yakalandı!



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;



İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!

"Gözaltına alınan organizatörlerden 13'ü tutuklandı"