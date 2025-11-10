Abone ol: Google News

Kampta, balkonda, piknikte Kullanmalık; BİM’e katlanır masa ve sandalyeler geliyor

BİM 14 Kasım 2025 tarihli indirim kataloğunu yayımladı. Katlanır masa ve sandalye çeşitleri uygun fiyatlarıyla raflarda yerini alacak. İşte BİM 14 Kasım indirimli ürünler…

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 10:16
Kampta, balkonda, piknikte Kullanmalık; BİM’e katlanır masa ve sandalyeler geliyor
  • BİM 14 Kasım 2025 tarihli indirim kataloğunu yayımladı ve kamp, balkon, piknik için kullanışlı katlanır masa ve sandalyeleri uygun fiyatlarla satışa sunuyor.
  • Aktüel katalogda ayrıca Sürgülü Aspiratör, Blender, Mini Fırın gibi mutfak aletleri ve ev tekstili ürünleri de öne çıkıyor.
  • Evini yenilemek isteyenler ve indirim fırsatlarını takip edenler için cazip ürünler bulunduğu belirtiliyor.

BİM, yeni haftanın aktüel ürün kataloğunu duyurdu. 14 Kasım Cuma günü satışa sunulacak ürünler, bu hafta da uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Evini yenilemek isteyenler ya da küçük ev aletlerinde indirim fırsatlarını takip edenler için oldukça cazip ürünler raflarda yerini alacak.

Bu haftaki katalogda Sürgülü Aspiratör, Blender, Mini Fırın ve Kazak Tüy Toplama Cihazı gibi pratik mutfak aletleri öne çıkıyor.

Ayrıca Kirli Sepetli Banyo Organizer, Su Emici Paspas, Yumak Çeşitleri ve Polar Gömlek gibi ev tekstili ve giyim ürünleri de listede yer alıyor.

Evde, bahçede, kampta kullanılabilecek katlanır masa çeşitleri ve sandalye çeşitleri alıcılarını bekliyor olacak.

İşte 14 Kasım BİM aktüel kataloğundaki tam liste ve fiyatlar:

İç Haber Haberleri