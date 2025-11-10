Kampta, balkonda, piknikte Kullanmalık; BİM’e katlanır masa ve sandalyeler geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BİM, yeni haftanın aktüel ürün kataloğunu duyurdu. 14 Kasım Cuma günü satışa sunulacak ürünler, bu hafta da uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Evini yenilemek isteyenler ya da küçük ev aletlerinde indirim fırsatlarını takip edenler için oldukça cazip ürünler raflarda yerini alacak.

Bu haftaki katalogda Sürgülü Aspiratör, Blender, Mini Fırın ve Kazak Tüy Toplama Cihazı gibi pratik mutfak aletleri öne çıkıyor.

Ayrıca Kirli Sepetli Banyo Organizer, Su Emici Paspas, Yumak Çeşitleri ve Polar Gömlek gibi ev tekstili ve giyim ürünleri de listede yer alıyor.

Evde, bahçede, kampta kullanılabilecek katlanır masa çeşitleri ve sandalye çeşitleri alıcılarını bekliyor olacak.

İşte 14 Kasım BİM aktüel kataloğundaki tam liste ve fiyatlar: