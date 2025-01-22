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DHA

Güvenlik güçleri, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığını sürdürüyor.

Bu çerçevede Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Z.A. yönetimindeki tır takibe alındı.

110 KİLOGRAM SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

İşlemlerinin ardından Kapıkule'den Edirne istikametine seyir halinde olan tır yol üzerinde önlem alan polis tarafından durduruldu.

Tırda yapılan aramada piyasa değeri 20 milyon lira olan 110 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan Z.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON LİRA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan diğer çalışmada ise Kapıkule Sınır Kapısından giriş yapan tır, gümrük sahasından çıkmasının ardından durduruldu.

Sürücüler F.T. ve M.K. idaresindeki tırda yapılan aramada ise piyasa değeri 10 milyon lira olan 3 kilo 150 gram kokain ve 300 gram skunk ele geçirildi. F.T. ve M.K., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.