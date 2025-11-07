Kapıkule Sınır Kapısı’nda tır geçişlerinde tarihi rekor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda tır geçişlerinde rekor kırıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, bir saat içinde 96 tırın işlem gördüğünü belirterek “Kapıkule’de tarihi bir başarıya imza attık.” dedi.

YOĞUNLUK ÖNLEMLERLE AZALDI

Vali Sezer, ihracattaki artışa paralel olarak tır trafiğinde yoğunluk yaşandığını, ancak alınan ilave önlemlerle bu yoğunluğun büyük ölçüde giderildiğini ifade etti.

“Geçişlerin hızlanması, ülke ihracatına da doğrudan katkı sağlıyor.” diyen Sezer, sürecin sürekli takip edildiğini vurguladı.

10 AYDA 4,4 MİLYON ARAÇ GEÇİŞİ

Edirne’deki dört sınır kapısından yılın ilk 10 ayında 4 milyon 400 bin aracın geçtiğini açıklayan Sezer, bunların 1 milyon 409 bininin tır olduğunu söyledi.

Kasım ayının ilk haftasında ise 80 bin 500 araç giriş-çıkışının yapıldığını belirten Sezer, “Bunların 29 bini tır geçişi. Kapıkule özelinde ise 17 bin 300 araçtan 8 bin 512’si tır. Bu da krizin başladığı döneme göre önemli bir ilerleme.” dedi.

BEKLEME SÜRELERİ REKOR DÜZEYDE AZALDI

Vali Sezer, tırların bekleme sürelerinde ciddi düşüşler yaşandığını da paylaştı:

“Özellikle çadırlı tırlarda bekleme süresi 74 saatten 14 saate indi. Frigo araçlarında ise 24 saatlik bekleme süresi şu anda sadece 2 saate düşmüş durumda.”

Sezer, tır parklarındaki yoğunluğun da büyük ölçüde azaldığını belirterek “Son 15 yılın en verimli dönemini geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

"SAATTE 96 TIR GEÇİŞİYLE REKOR KIRDIK"

Kapıkule’de tır geçiş hızında tarihi bir başarı elde ettiklerini dile getiren Sezer, “Saatte 96 tır işlemi gerçekleştirdik. Bu, Kapıkule tarihinde ulaşılan en yüksek sayı.” dedi.

"BULGARİSTAN TARAFINA DA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Tır geçişlerindeki başarıda iş birliği yapan taraflara teşekkür eden Sezer, şunları söyledi:

"Hem gümrük, emniyet ve jandarma personelimize hem de Bulgaristan makamlarına teşekkür ediyorum. Dost ve kardeş ülke olarak birçok krizi birlikte yönetiyoruz."

Sezer, önümüzdeki dönemde yoğunluğun artacağını hatırlatarak, “Yaklaşık bir aylık yoğun bir sürece giriyoruz. Bu süreçte tır parkında bekleme süresini daha da kısaltmak için 7/24 çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.