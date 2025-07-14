Kapıkule'de gurbetçiler rekor kırdı

Gurbetçilerin dönüşleri tüm hızıyla devam ediyor.

Memleket hasretlerini gidermek için uzun yolculuklarının ardından Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapan gurbetçiler, baba ocağının yolunu tutuyor.

Sınır kapılarında yoğunluk oluşturan gurbetçiler, dün Kapıkule'de yeni bir rekor kırdı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 22 Haziran'da başlayan, "gurbetçi sezonu" olarak adlandırılan dönemin bu yıl bir hafta gecikmeli olarak aynı yoğunlukta devam ettiğini belirtti.

"TEK GÜNDE 62 BİN 236 YOLCU GEÇTİ"

Dün Edirne'deki sınır kapılarında 62 bin 263 yolcu ve 14 bin 730 araç girişiyle tek günde tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıklayan Sezer, şu ifadeleri kullandı:

Dün itibarıyla gelinen noktada 162 bin 50 araç girişi oldu ve günlük ortalama araç girişimiz 7 bin 366. Yolcu girişinde de 632 bin 744 yolcu girişi söz konusu, günlük 28 bin 762 yolcu girişi mevcut. Geçen sene tüm zamanların en yoğun dönemini yaşamıştık 14 Temmuz'da.



Bu sene bu rekoru 13 Temmuz'da kırdık. Tüm kapılardan 62 bin 263 yolcu ve 14 bin 730 araç girişi oldu. Şu ana kadar tek günde giren araç ve yolcu sayısı bakımından tüm zamanların rekoru kırılmış durumda.

"TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI"

Sezer, gurbetçi vatandaşların ülkeye girişleri ve memleketlerine sağlıklı ve güvenli şekilde gitmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını dile getirdi.

Konaklama yerleri ve dinlenme noktalarında jandarma ekiplerinin görev yaptığını ifade eden Sezer, "Emniyet ve gümrük birimlerimiz takviye personelle birlikte kapılarda 24 saat esasına göre çalışarak vatandaşlarımızın en hızlı şekilde giriş yapmaları için çalışmalarını devam ettiriyorlar. Şu ana kadar bize yansıyan olumsuz durum söz konusu değil. Dün de yoğunluk vardı ama ilave personel takviyesiyle vatandaşlarımızı mağdur etmeden bu süreci devam ettiriyoruz." diye konuştu.

"DÖNÜŞLERDE DE BEKLEMEMELERİ İÇİN İLAVE MOBİL PERONLAR KOYACAĞIZ"

Sezer, sınır kapılarından yılın ilk 6 ayında 2 milyon 310 bin 301 araç ve 5 milyon 748 bin 166 yolcunun giriş ve çıkış yaptığını belirtti.

Gurbetçilerin dönüşü için hazırlıkların sürdüğünü aktaran Sezer, "Vatandaşlarımız özellikle dönüşte de beklemeden geçsinler diye İpsala Sınır Kapımızda yaptırdığımız ilave mobil peronlar bitti. Hamzabeyli Sınır Kapımıza da ilave peronlar koyacağız. Planladığımız şekilde mobil peronların yapımı devam ediyor." dedi.