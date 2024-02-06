Kar nedeniyle tatil ilan edilen iller Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle Ardanuç ve Şavşat ilçesinde, Ardahan'da da il genelinde okullar yarın tatil ilan edildi.

AA & Ensonhaber

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlimizde gerçekleşen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

Ardahan

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirtti.

İl genelinde eğitime yarın ara verildiğini bildiren Çiçek, "Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli olacaktır. Sevgili öğrenciler, tablet ve telefonlara da siz ara verin lütfen." ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek, kentteki kar yağışıyla ilgili şu paylaşımda bulundu: