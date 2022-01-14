Kar sebebiyle eğitime ara verilen iller

Bazı illerde kar sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi. İşte o iller.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.





VAN

Van Valiliğinden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle 14. 01. 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."





ORDU

Ordu'nun Perşembe, Ulubey, Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava şartları nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitim öğretime 14 Ocak Cuma ara verildiği belirtildi.





KARAMAN

Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde 14 Ocak Cuma günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, belirtilen tarihte taşıma kapsamındaki öğrencilere çevrim içi ortamda eğitimlerin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Diğer yandan Kazımkarabekir, Ayrancı, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde de eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.





MERSİN

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ”İlçemizde 14 Ocak Cuma günü olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitim merkezi olan ilkokul ve ortaokullarda (Büyükeceli İlkokulu/Ortaokulu kapsam dışıdır) 1 gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilip eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitimle yapılmasına karar verilmiştir.” denildi.



Öte yandan ilçede kar yağışının ardından buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.



