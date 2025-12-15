'Kara Elmas'ın yolculuğu objektifte

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zonguldak’ta doğup büyüyen 39 yaşındaki Kahraman Bekçili, çocukluğunu dedesinin anlattığı madencilik hikâyeleriyle geçirdi. Dedesi, mesleğin zorlukları nedeniyle ailesinden birinin madende çalışmasına sıcak bakmasa da Bekçili, 2009 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) işçi alımına başvurdu. Kura sonucu isminin çıkmasıyla Bekçili, Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde yer altı işçisi olarak göreve başladı.

YER ALTINDA İŞÇİ, YER ÜSTÜNDE FOTOĞRAFÇI

Evli ve bir çocuk babası olan Bekçili, iş dışında çocukluk yıllarından bu yana ilgi duyduğu fotoğraf sanatıyla ilgilenmeye devam etti. Farklı alanlarda fotoğraflar çeken Bekçili, özel maden ocaklarında da işçilerin ağır çalışma koşullarını ve kömürün çıkarılma sürecini belgeledi.

2012 yılından itibaren maden ocaklarında çektiği fotoğraflarla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan Bekçili, elde ettiği derecelerle TTK yönetiminin dikkatini çekti.

MADENCİLERİN ZORLU MESAİSİ BELGELENİYOR

Başarısının ardından TTK Genel Müdürlüğü bünyesindeki basın biriminde görevlendirilen Bekçili, kurumun tüm müesseselerinde yer altı ve yer üstü çalışmalarını fotoğraflamaya başladı. Madencilerin zorlu mesailerini, “mutlak karanlık” olarak tanımlanan galerilerde kömürün yer üstüne uzanan yolculuğunu karelere aktardı.

Bugüne kadar katıldığı yarışmalarda 40’ın üzerinde ödül kazanan Bekçili, aynı zamanda Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından verilen AFIAP ünvanına da sahip.

FOTOĞRAFLARLA MADENCİLİK KÜLTÜRÜ

Açtığı sergilerle madencilik kültürünü geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan Bekçili, Zonguldak insanının bu kültürle büyüdüğünü söyledi. Madenciliğin zor ve emek yoğun bir meslek olduğunu vurgulayan Bekçili, yer altındaki koşulların çoğu insan tarafından bilinmediğine dikkat çekti.

"KÖMÜRÜN KARASIYLA FOTOĞRAFIN IŞIĞINI BULUŞTURUYORUM"

Yer altında geçirdiği 5 yıllık süreçte madencilerin emeğini görünür kılmayı hedeflediğini belirten Bekçili, kömürün karasıyla fotoğrafın ışığını birleştirerek insanların yer altı dünyasını tanımasını sağladığını ifade etti. Sergilerine gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Bekçili, fotoğraflar aracılığıyla madencilik kültürünün öğrenildiğini söyledi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINI DA BELGELEDİ

TTK tahlisiye ekibinde de görev alan Bekçili, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgelerinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bu süreçte madencilerin yürüttüğü çalışmaları da fotoğraflayan Bekçili, meslektaşlarının pek çok cana umut olduğuna tanıklık etti.