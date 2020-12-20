Karabüklü Umut'un annesi: Çocuğum yürüsün istiyorum

Karabük'te geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüme kabiliyetini kaybeden 21 yaşındaki Umut Güloğlu, yeniden sağlığına kavuşup evine ekmek götürmek istiyor.

Karabük'te Namık Kemal Mahallesi Dağ Sokak’ta yaşayan Medine-Mehmet Güloğlu çiftinin 10 çocuğundan biri olan Umut, iki ay önce geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybetti.

SAĞLIĞINA KAVUŞUP, EVİNİ GEÇİNDİRMEK İSTİYOR

Karabük’te büyük kesim tarafından tanınan ve kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi’nde çeşitli enstrümanlarla müzik çalarak evine ekmek götüren Umut, tedavi için gittiği hastanede bacağında tümör olduğunu öğrendi.

Altı kardeşi ile birlikte derme çatma bir evde yaşayan genç, yeniden sağlığına kavuşup evine ekmek götürmek istiyor.

Ayrıca Kardemir Karabükspor maçlarındaki hareketleri ile taraftarın neşesi olan Umut, kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

AMELİYATINDA FELÇ RİSKİ VAR

Yaklaşık iki ay önce birden şiddetli ağrı ile ayaklarının kitlenerek hastaneye gittiklerini ve bacaklarındaki tümör sebebi ile sonrasında hiç yürüyemediğini belirten Umut’un annesi Medine Güloğlu, “Bacağı kitlendi. Hastaneye götürdük. İğne yaptılar. Bir süre sonra ayağa kalkamaz oldu. Fıtık ve tümör var dediler. Ankara’ya gittik. Orada 10 gün durduk. Ankara’da büyük oğlum ile konuştu doktor. Eğer Umut ameliyat olursa felç olabilir, iyileşmez dediler” dedi.

"EŞİM KANSER, ÇALIŞAMIYOR"

Anne Güloğlu, eşinin gırtlak kanseri olduğu için çalışamadığını, eve ekmek götüren kişinin sadece Umut olduğunu söyledi.

"ÇOCUĞUM AYAĞA KALKSIN YETER"

Bin 700 TL yardım aldıklarını onun da market masraflarına zor yettiğini ifade eden Güloğlu, “Ne yapacağımızı sapıttık. Çocuk iyileşsin başka bir şey istemiyorum. Büyüklerime sesleniyorum, çocuğumu iyileştirsinler. Çocuğumun yürümesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Çocuğum ayağa kalksın yeter” diye konuştu.