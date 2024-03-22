İHA
Karabük'te Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde, itfaiye erleri bir kedinin kafasının mama kutusuna sıkıştığını fark etti.
İtfaiye ekipleri kediyi kurtarıp besledi
Korkudan sağa solan kaçmaya çalışan kediyi yakalayan ekipler mama kutusunu çıkarmak için çalışma başlattı.
Ekipler kutuyu keserek kedinin başından çıkartırken talihsiz hayvan ölümden döndü.
Su ve yiyecek verilmesinin ardından kedi sokağa bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış