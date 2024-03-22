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Karabük'te kafasını mama kutusuna sıkıştıran kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Karabük'te kafasını mama kutusuna sıkıştıran kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Karabük'te bir kedinin kafasının mama kutusuna sıkışması üzerine itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Kedinin kafası kısa süre içerisinde sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.