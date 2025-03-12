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Karabük'te polis merkezinin önünde orak ve bijonla birbirlerine saldırdılar

Karabük'te polis merkezinin önünde orak ve bijonla birbirlerine saldırdılar Karabük'te bir AVM'nin önünde çıkan silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların yakınları da polis merkezinin önünde ortalığı birbirine kattı.